Buitenlandse toeristen vinden massaal de weg naar Gent tijdens paasweekend, hotels zaten zo goed als vol

Opvallend is dat er in Gent veel minder toeristen zijn uit eigen land. "Vorig jaar waren dat er nog een pak meer maar dat was een gevolg van corona", zegt De Wit. "Belgen kiezen ook voor een vakantie in het buitenland, voor 500 euro kan je immers al naar Griekenland of Turkije." Het waren dan ook vooral buitenlandse toeristen die de Genste hotels bezetten: "Het gaat dan over Nederlanders, Fransen en Duitsers. Bij die laatste zagen we zelfs een stijging van 9 procent. Maar ook mensen uit het Verenigd Koninkrijk hebben ons land teruggevonden, daar zien we een toename van 7 procent".