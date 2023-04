Dalai lama excuseert zich voor bizar knuffel- en kusfilmpje met een kind

In reacties op het filmpje wordt gezegd dat het uitsteken van je tong in de Tibetaanse tradities wordt gezien als een teken van respect of instemming. In de traditionele Tibetaanse cultuur werd het vaak gebruikt als een manier van begroeten.

Volgens de folklore leefde er in de 9e eeuw een wrede Tibetaanse monnik met een zwarte tong. Mensen zouden hun tong uitsteken om te tonen dat ze niet zoals hem zijn, dat ze niet zijn reïncarnatie zijn.

In 2019 veroorzaakte de dalai lama ophef toen hij in een interview met de BBC zei dat zijn opvolger best een vrouw kon zijn, maar dat ze aantrekkelijk zou moeten zijn. Dat maakte heel wat boze reacties los. Later heeft hij zich ook voor die uitspraken verontschuldigd.