Dronken man steelt paard op strand van Koksijde en rijdt kleuter omver

Het ongeval gebeurde op Paaszondag rond 17.20 uur op het strand van Sint-André in Koksijde. Verschillende passanten zagen hoe de man uit Geraardsbergen dronken met zijn fiets op de dijk reed en mensen lastig viel. Toen de man iemand zag wandelen met een paard aan de hand liet hij zijn fiets achter en sprong hij op het paard. Hij galoppeerde het strand op en raakte daarbij een kind van vier jaar uit Antwerpen.

De politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse. "Het kind bleek lichtgewond te zijn en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht", vertelt politie Westkust. "De man in kwestie werkte niet mee en werd door onze diensten overmeesterd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken." Het kind was vooral geschrokken en mocht snel het ziekenhuis verlaten.