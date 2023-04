Kleinere oren, (nog) meer wol en meer vet: hoe de wolharige mammoet evolueerde om te overleven in barre ijstijden

"De eerste wolharige mammoeten hadden wellicht grotere oren en een ander soort wollen vacht, die minder isoleerde en niet zo volumineus was," zegt een van de hoofdauteurs van de studie Love Dalén, professor Evolutionaire Genomica aan het Centre for Palaeogenetics in Stockholm.

Volgens de nieuwste studie droeg de oudere mammoet al 92 procent van die unieke mutaties in zich, maar werden die later nog geperfectioneerd in de loop der tijden. De wolharige mammoet splitste zich af van de steppemammoet, een van zijn voorouders. De kenmerken die de wolharige mammoeten ontwikkelden, zijn momenteel nog terug te vinden bij onder meer onder meer ijsberen.