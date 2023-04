Geen sleet op traditionele Paasprocessie van Lembeek: duizenden wandelaars trekken door het dorp

De Sint-Veroonsmars van Lembeek is een eeuwenoude traditie die dateert uit de 15de eeuw. Sindsdien gaat elk jaar op Paasmaandag de mars uit. Zo'n 600 paassoldaten trekken in hun historische soldatenuniformen door de straten van Lembeek en buurgemeenten. De verschillende soldatengroepen begeleiden het zilveren reliekschrijn van de heilige Veroon tijdens een tocht van 18 km. Het is de laatste militaire ommegang die is overgebleven in Vlaanderen. Daarom is de processie sinds 2019 erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed.