Ian Bairnson, gitarist van solo in Kate Bush-hit "Wuthering Heights", overleden

Wat hebben Pilot, Alan Parsons Project, Wings en Kate Bush met elkaar gemeen? De Schotse gitarist Ian Bairnson, die een bijdrage leverde aan tal van hun hits en met tientallen artiesten samenwerkte. Hij is vrijdag op 69-jarige leeftijd overleden, schrijft zijn echtgenote Leila op Instagram.



"Het is met diepe droefheid ik jullie vertel dat mijn lieve man Ian Bairnson op vrijdag 7 april overleden is. Hij was de liefste, vriendelijkste, meest liefhebbende echtgenoot die ik mij had kunnen wensen. Ik haal troost uit het feit dat hij nu rust in zijn eigen plekje in de blue blue sky." Een verwijzing naar een song van Alan Parson.