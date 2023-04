Berken volop in bloei: slecht nieuws voor mensen met hooikoorts 

De voorbije dagen is de concentratie berkenpollen in de lucht fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is vervelend voor veel Belgen, want zowat een vijfde is allergisch voor het stuifmeel van bomen, en dan vooral van berken. "Veel mensen zullen de komende dagen en weken last hebben van hooikoorts", zegt allergie-specialist Didier Ebo van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.