Huis onbewoonbaar na keukenbrand in Neder-Over-Heembeek

Zondagavond rond 19u is de brandweer uitgereden voor een keukenbrand in Brussel. De bewoners van het pand werden tijdig geëvacueerd en de eigenares van de getroffen woning werd ter plaatse verzorgd. Haar woning is onbewoonbaar, maar zij wordt tijdelijk opgevangen bij vrienden. De politie van de zone Brussel-Hoofdstad - Elsene had een veiligheidsperimeter ingesteld, maar na ventilatie en controle op CO werden de andere appartementen vrijgegeven.