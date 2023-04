Tweede leven voor iconische graansilo's: Leuvenaars krijgen stadsbalkon met uitzicht over de stad

De iconische graansilo's langs de Vaartkom in Leuven krijgen een nieuwe bestemming. Projectontwikkelaar Ertzberg heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het project. Naast appartementen komt er in het opvallende gebouw plaats voor winkels, kantoren, een restaurant, een café, een hotel, ruimte voor recreatie en cultuur en een congrescentrum. Meest in het oog springend is een openbaar stadsbalkon waar je in de vier windrichtingen over Leuven en ruime omgeving zal kunnen uitkijken.