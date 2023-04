In Boezinge gingen de wc-brillen plots de lucht in nadat rioolputkussen ontploft

In de Diksmuidseweg in het centrum van Boezinge zijn er werken bezig. De dorpskern krijgt daar een make-over. Daarvoor werden de riolen afgedekt met een luchtdrukkussen. De brandweer werd rond 18 uur opgeroepen voor een knal, "omhoog gegooide riooldeksels" en "rook uit de riolen." "De knal kwam blijkbaar van zo'n luchtdrukkussen, dat een riool moest afdichten, dat was ontploft", vertelt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

Eerst werd er nog aan een gaslek gedacht, "maar tijdens een controle door de brandweer en netbeheerder Fluvius werd geen gas waargenomen", zegt Louagie. Een aantal wc-brillen van huizen in de buurt gingen door de luchtverplaatsing ook de lucht in. Voorlopig is er geen sprake van gewonden of grote schade.