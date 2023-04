Inwoners Brecht verpulveren wereldrecord origamivisjes vouwen: "Ook in het bejaardentehuis zat iedereen visjes te vouwen

Meeussen is vooral blij dat inwoners van Brecht dichter bij elkaar zijn gekomen door de actie. "We hebben de papieren om de visjes te vouwen via handelaars verspreid in Brecht. Ik moest de voorraad dagelijks gaan aanvullen. We zijn ook naar scholen geweest om de kinderen te leren vouwen. Ook in het bejaardentehuis zag ik de bewoners samen visjes maken. Of mensen die vroegen om tijdens een familiefeest samen met de origami bezig te zijn."

Alle visjes zijn op een podium op de Gemeenteplaats op panelen gekleefd. Maar 46 vierkante meter aan panelen was niet genoeg. De visjes in alle kleuren van de regenboog zijn in bakken afgeleverd. "De deurwaarder heeft ze niet allemaal geteld, maar hij heeft ze gewogen. Zo zijn we aan het uiteindelijke aantal van 85.923 gekomen." Eén inwoonster van Brecht verdient nog een extra vermelding. Zij vouwde in haar eentje zo'n 2.000 visjes.