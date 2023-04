Kasterlee trekt 5.000 euro uit om inwoners kapelletjes te laten opknappen

Kasterlee gaat eigenaars van kapelletjes subsidies geven om hen te steunen in het onderhoud. "We merken dat de mensen die de kapelletjes beheren of onderhouden een dagje ouder worden", legt schepen van Erfgoed Rob Guns (CD&V) uit. "We willen hen een hart onder de riem steken door bijkomende financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo kunnen ze noodzakelijke opknapwerken uitvoeren."