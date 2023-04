Kortere rit, comfortabele koets en ivoren scepter met duif: zo zal de kroning van Charles en Camilla eruitzien

De Diamond Jubilee State Coach wordt van stal gehaald om de weg van Buckingham Palace naar Westminster Abbey af te leggen. In vergelijking met de route die Elizabeth II bij haar kroning in 1953 aflegde, is die ook ingekort tot 2,09 km.



Elizabeth gebruikte de eeuwenoude Gold State Coach die ze achteraf... vervloekte. De Gold State Coach dateert van 1762 en ontbeert het nodige comfort. Elizabeth noemde de hobbelige rit ronduit "verschrikkelijk". De vering is onder meer van leer. Bij haar kroning was het ook regenachtig en koud. Elizabeth liet medewerkers een warmwaterkruik in de koets moffelen.