Konijnenasiel Stekene roept op tot verplichte castratie: “Houden ons hart vast voor vele paaskonijntjes die we gaan binnenkrijgen”

Het Konijnenhof in Stekene is een erkend opvangcentrum dat jaarlijks zo’n 1.300 konijnen opvangt, waarvan een groot deel uit de Nederlandse provincie Zeeland. Aangezien er daar geen konijnenasiel is, komen ze net over de grens in Stekene terecht. “We hebben een goede samenwerking met de dierenambulance van Zeeland”, legt Yentl Vinck uit. “De afspraak is dat zij de konijntjes pas binnenbrengen als ze gecastreerd zijn. Dat scheelt voor ons in de kosten.”