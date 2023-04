Carnavalsvreugde in Lummen en Kotem tijdens late carnavalsstoeten op paasmaandag

"Dat succes is waarschijnlijk te danken aan het betere weer en de timing", gaat Vanbilsen verder. "Door onze tocht op paasmaandag te organiseren zitten we niet in het drukke vaarwater van het carnavalsweekend in de krokusvakantie, waar we vaak moeten opboksen tegen stoeten in Tongeren, Lommel en Zonhoven. Vorig jaar hadden we zeker 2.500 bezoekers meer. Hopelijk kunnen we dit jaar ook op zoveel volk rekenen, want we willen een van de langste polonaises uit de streek vormen."