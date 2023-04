Marie-Josée (90) zit al twee maanden opgesloten in flat door kapotte lift: "Ik mis vooral de straatkatten"

Al acht weken lang zit de 90-jarige Marie-José Sevenels noodgedwongen thuis in haar flatje. “Een eeuwigheid”, vindt ze. Sevenels is normaal gesproken namelijk regelmatig buiten te vinden. Ondanks haar hoge leeftijd is ze een erg actieve dame die zich graag inzet voor de buurt en onder meer voor de planten zorgt. Ze woont al vijftig jaar in dezelfde wijk in Koekelberg, waar ze iedereen kent. “Gelukkig heb ik mijn twee katten nog, anders zou ik het hier binnen niet overleven”, zegt ze bedroefd.