Twee lichamen vanonder het puin gehaald na instorting appartementsgebouw in Marseille

In de Zuid-Franse stad Marseille hebben de hulpdiensten twee lichamen geborgen na de zware ontploffing in een appartementsgebouw. Het gebouw van vier verdiepingen stortte in de nacht van zaterdag op zondag in en er brak ook brand uit. Daardoor konden de hulpdiensten niet meteen op zoek gaan naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Acht mensen raakten vermist.