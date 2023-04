Mobiel recyclagepark in Oostwinkel om iedereen de kans te geven hun afval te deponeren:"Mensen zien er soms tegenop om klein gerief naar containerpark te brengen"

Het afval moet als het ware in een winkeltas kunnen, want inwoners van Oostwinkel kunnen niet hun hele hebben en houden in het mobiel recyclagepark achterlaten. "We hebben in Lievegem drie recyclageparken voor 30.000 inwoners, dat is een mooi aanbod", zegt schepen Laroy nog, "maar er zijn nog altijd mensen die wat verder in een dorp wonen en die de afstand naar het recyclagepark te ver vinden of er niet raken. We willen iedereen de kans geven om toch op de juiste manier hun afval kwijt te geraken"