Na fotoshoot maakt Houthalense fotograaf ook video’s van adoptiedieren met BV’s

Met “Project A-dopt” probeert modefotografe Shari Ruzzi asielhonden uit het dierenasiel in Genk meer in de kijker te zetten. “Dit is het tweede luik van het project. In december hadden we een eerste fotoshoot, nu zullen het video’s worden. We gaan samen met een paar BV’s in zee. Zo komt Julie Van den Steen terug, maar ook de Limburgse Elisa Guarraci en ex-voetballer Jelle Van Damme zullen deelnemen.”