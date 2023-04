Auto botst op verlichtingspaal in Wijnegem en gaat over de kop

Op de Houtlaan in Wijnegem is een auto rond 03.45 uur tegen een verlichtingspaal geknald. Het ongeval deed zich voor op de rijbaan richting Schilde vlak voor de brug over het Albertkanaal. De verlichtingspaal plooide dubbel en kwam deels op de weg terecht. De brandweer kwam ter plaatse en maakte de rijbaan terug vrij. Ook werd de elektriciteitsvoorziening van de kapotte paal veiliggesteld.