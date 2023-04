Ontslagen minister van Defentie in Israël mag toch aanblijven: "Niet het moment om nieuwe minister te zoeken"

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontsloeg zijn minister van Defensie Yoav Gallant op eind maart nadat die zich openlijk had uitgesproken tegen een omstreden justitiehervorming. Het nieuws werd ontvangen door massale betogingen in verschillende steden in Israël. Er was ook een algemene staking.

Netanyahu stelde onder druk de hervormingsplannen voorlopig uit. Volgens de premier hebben de twee hun ruzie nu ook bijgelegd en mag Gallant ook minister blijven. Het is opnieuw onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden, en is het nu niet de moment een nieuwe minister te zoeken, vindt de premier.