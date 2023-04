Zal Oekraïne door "valse belofte" van Europa binnenkort zonder munitie zitten?

Ondertussen stijgt de druk op Oekraïne. Het munitietekort is nijpend. Dat blijkt ook uit een verslag van The Washington Post. Het artikel schetst de toestand aan het front, in de regio Donetsk. Artilleriegranaten, in dit geval 152 millimeter, liggen opgeslagen in een zeil onder de modder. Er liggen er slechts 14, dan is de voorraad op. Normaal schiet het bataljon meer dan 20 of 30 granaten per dag af, nu zijn dat er slechts 2.

"Een van de moeilijkste zaken voor het Oekraïense leger is dat ze werken met oud-Sovjet materieel", legt Jens Franssen uit. "Dat oude materieel gebruikt munitie van 152 millimeter. De NAVO-standaard daarentegen is 155 millimeter. Er is in Duitsland nog maar 1 fabriek die de oude Sovjetkogels produceert. Dat maakt het heel erg moeilijk om snel aan die munitie te raken."