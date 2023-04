Opnieuw rauw vlees gevonden in bos in Herent: Natuurpunt vreest voor poging tot vergiftiging dieren

Hoewel er nog altijd geen resultaat is van de vorige vondst, hoopt Natuurpunt dat er deze keer wel snel een onderzoek komt naar het gevonden vlees. Patrick Luyten van Natuurpunt heeft er alvast geen goed oog op: "Vlees is toch niet goedkoop en ik kan me niet inbeelden dat mensen vlees daar zomaar weggooien in die hoeveelheden. We moeten het onderzoek van de natuurinspectie afwachten, maar bij deze doen we een oproep naar wandelaars of mensen die in natuurgebieden passeren om een oogje in het zeil te houden. Wie iets verdachts ziet, verwittigt best onmiddellijk de politie."