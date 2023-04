Paardenprocessie in Hakendover: "Na 50 jaar geeft het nog altijd een kick"

Ruiter Roger doet voor de 50ste keer mee. Hij wordt vandaag gehuldigd. Zijn eerste editie was die van 1972: "Toen was het plezant, met meer religie en folklore", herinnert Roger zich. "Er waren toen veel meer ruiters. Alle landelijke rijverenigingen kwamen ernaar toe, met in totaal ongeveer 600 of 700 paarden." Dat gaf een kick, zegt Roger: "Het was heel leuk om met zo veel paarden in kudde over het veld te galopperen. Dat kan je niet vaak doen als ruiter. Vooral als jonge twintiger."

Vandaag is Roger 70, maar hij zit vol adrenaline: "Het geeft nog altijd een beetje zenuwachtigheid, stress en een kick. In groep galopperen is altijd een risico, maar als ervaren ruiter is dat niet zo groot. Als je van je paard valt, betekent het meestal dat je het te hard wou inhouden. Met losse teugels lukt het sowieso", zegt Roger. "Mijn paard heeft er al zin in. Hij wordt al een beetje zenuwachtig."

"Ik ga nog blijven verderdoen, zolang ik het fysiek nog kan. Als ik niet meer op het paard kan zitten, kom ik met de koets", zegt Roger nog.