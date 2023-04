Zwembad Poperinge pakt uit met ludieke paasactie: paaseieren rapen onder water

Het zwembad van Poperinge pakt uit met een ludieke actie: paaseieren rapen onder water. Kinderen moeten paaseitjes zoeken in het water, "maar dat zijn natuurlijk geen echte chocolade-eieren. In het water liggen eitjes uit hard plastic met gaatjes in", reageert jobstudente Josefien Berten.

"Als ze vollopen met water, dan zakken ze naar de bodem. De redders hebben die gisteren al in het water verstopt. Op die eieren staat een nummer, daarmee kunnen de kinderen een prijs winnen", gaat ze verder.

Ook de ouders vinden het een leuke actie: "Onze kinderen nemen allebei zwemlessen. Het is een goeie oefening om te leren duiken en samen met die paaseitjes, is dat wel een toffe combinatie."

"Het is nog maar de tweede editie, maar ik denk het een jaarlijks evenement zal worden", besluit jobstudente Josefien.