Politievoertuig bekogeld met molotovcocktails in Noord-Ierland

De Noord-Ierse politie had de afgelopen dagen al gewaarschuwd voor geweld tegen agenten op paasmaandag. Enkele weken geleden werd er nog een agent neergeschoten. Toch werd het onrustig in Londonderry. Een kleine menigte begon molotovcocktails naar een gepantserd voertuig te gooien. Het voertuig vloog in brand en werd weggesleept. Er vielen geen slachtoffers.

Op datzelfde moment was er ook een manifestatie aan de gang. Een twaalftal gemaskerde mensen in camouflagekledij marcheerden door de straten om de opstand van 1916 te herdenken. De manifestatie was niet vooraf aangemeld bij de autoriteiten, maar kreeg wel de steun van Saoradh, de politieke vleugel van de Nieuwe IRA.

Demonstratie van gemaskerde Republikeinse jongeren tegen het Goede Vrijdagakkoord in het grensdorpje Londonderry. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Zowel de Britse als de Ierse regering veroordeelden het geweld. Volgens Simon Coveney, de Ierse minister van Handel ging het om "een kleine minderheid van schurken die de krantenkoppen halen en Noord-Ierland achteruit willen halen".

Gemaskerde jongeren met molotovcocktails. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Het geweld overschaduwt de herdenking van de 25ste verjaardag van Goedevrijdagakkoord tussen Londen en Dublin, dat een eind maakte aan het jarenlange, dodelijke geweld in de regio. De symbolische verjaardag valt bovendien op paasmaandag, een traditionele protestdag voor de Ierse republikeinen, als verwijzing naar de Paasopstand van 1916.

De politieke spanningen tussen de twee partijen bleven de voorbije jaren weliswaar hoog, maar het kwam nog maar zelden tot zwaar geweld. Morgenavond wordt Amerikaans president Joe Biden in Belfast verwacht om het vredesakkoord en de sindsdien geboekte vooruitgang te huldigen.