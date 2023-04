Zeker vijf doden en acht gewonden bij schietincident in Verenigde Staten

Volgens de lokale nieuwszender WLKY-TV vond het schietincident plaats in een bank in Louisville in de staat Kentucky. Getuigen van binnen en buiten het gebouw hoorden meerdere schoten. De lokale politie en de FBI waren snel ter plaatse. Agenten wisselden schoten uit met de schutter.

De lokale politie meldt inmiddels dat de dader overleden is, maar het is voorlopig niet duidelijk hoe hij om het leven kwam. "Op dit moment zijn de precieze omstandigheden van zijn dood onduidelijk", zegt Paul Humphrey van de lokale politie. Er zouden in totaal al zeker vijf doden zijn gevallen. Acht mensen, onder wie twee agenten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee gewonden zijn in kritieke toestand.