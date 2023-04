Chinese gevechtsvliegtuigen dringen luchtverdedigingszone van Taiwan binnen tijdens oefeningen

De hele situatie doet denken aan de augustus vorig jaar. Toen bracht de toenmalige voorzitter van het Huis Nancy Pelosi ook een bezoek aan de Taiwanese hoofdstad Taipei. In de dagen na het bezoek hield China ook verschillende militaire oefeningen rond het eiland. "De relatie tussen Taiwan en de VS enerzijds en het Chinese vasteland anderzijds is erg gespannen", vertelt correspondent Leen Vervaeke vanuit China. "Dat is erg zorgwekkend."

"Toch zijn de oefeningen minder grootschalig dan augustus vorig jaar, bij het bezoek van Pelosi. Urgente zorg over mogelijke escalatie is nu iets kleiner dan toen."