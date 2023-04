Terrasverwarmer in Retie vat vuur: brandweer waarschuwt voor gevaren gastoestellen na steekvlam 

De brandweer kon het vuur snel blussen en de gasfles koelen. Er raakte niemand gewond. Toch waarschuwt brandweerzone Kempen voor gastoestellen, nu de zomer voor de deur staat. Volgens de brandweer moet je steeds de koppelstukken of toevoerslangen van verwarmers of gasbarbecues controleren op schade of slijtage. Draai alle koppelstukken goed vast en kijk ook na of er geen scheurtjes in de toevoerslang zitten. Zo'n slang heeft ook altijd een houdbaarheidsdatum en mag je nooit langer dan vijf jaar gebruiken. Als er schade aan is, moet je ze zelfs vroeger vervangen.