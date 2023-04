Trambus op eigen bedding veroorzaakt politieke hoogspanning in Maasmechelen

In Maasmechelen is er discussie over de plannen om de Rijksweg in het centrum te versmallen. Nu is dat nog een viervaksbaan, maar zoals de plannen nu voorliggen zal er over enkele jaren maar één rijvak in elke richting overblijven omdat de trambus naar Hasselt er op een eigen bedding zal rijden. Volgens oppositiepartij N-VA zal dat verkeersopstoppingen veroorzaken. De partij vraagt de gemeente Maasmechelen om de plannen van de Vlaamse regering af te wijzen en zal zelf bij Vlaams minister en partijgenoot Zuhal Demir aandringen om geen vergunning te geven.