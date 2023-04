5.000 feestvierders raven 16 uur lang tijdens groot openluchtfestival Modul'air in Flanders Expo in Gent

Het feest van Modul'air begon gisterenmiddag om 14 uur en is gestopt om 6 uur vanmorgen. Voor de feestvierders was er een keuze tussen vier podia waar dertig dj's voor de muziek zorgden. "Het was een succeseditie", zegt organisator Gilles De Bruyne. " We hadden vier podia geplaatst waar een dertigtal dj's muziek draaiden, zestien uur lang. Het was supermooi weer en daarom zat de sfeer er vlug in, met wat zon en muziek, dan is een feest al direct geslaagd"