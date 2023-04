Terreurbeschuldigde Salah Abdeslam "weigerde" om een opdracht uit te voeren voor IS na aanslag in Parijs

Salah Abdeslam maakte deel uit van een terreurcommando dat toesloeg op 13 november 2015 in de Franse hoofdstad Parijs. Maar de bommengordel van Abdeslam ging toen niet af en hij vluchtte terug naar Brussel waar hij maanden onderdook. Daarop vroegen IS-leiders hem blijkbaar om zijn trouw alsnog te bewijzen. Daarbij werd hem gevraagd - zo zei Abdeslam - of hij bereid was om op zijn eentje een "operatie" uit te voeren. Maar hij weigerde dat, naar eigen zeggen.

Abdeslam verklaarde dat toen assisenvoorzitster Laurence Massart hem ondervroeg over een document dat opgemaakt was onder de naam van Abou Abderrahmane, de strijdersnaam van Salah Abdeslam. Daarin staat te lezen dat hij naar het gebied van Islamitische Staat wil verhuizen, maar dat hij daarop terugkomt en in Europa wil "werken", maar dat hij wel "beter materiaal" wil.

"Dat zijn slechts woorden, echt overgaan tot de daad, is nog iets anders", zei Abdeslam daarover. "Eigenlijk had dat te maken met de aanslagen in Parijs. Bij mijn terugkeer na die aanslagen, werd me gevraagd mijn trouw te bewijzen, omdat ze niet geloofden dat mijn explosievenriem in Parijs niet goed had gewerkt." Wie die IS-leiders waren, wou Abdeslam niet zeggen. "Ze leven niet meer."

Volgens Abdeslam vonden de IS-kopstukken het te gevaarlijk om hem naar Syrië te laten vertrekken, aangezien hij gezocht werd. "Ze hebben me dan gevraagd of ik bereid zou zijn alleen een "operatie" uit te voeren. Ik zou dan bijvoorbeeld een kalasjnikov krijgen en alleen een aanslag moeten plegen. Ik heb dat geweigerd. Toen is er gezegd dat ze een manier gingen zoeken om me naar Syrië te brengen, 'aangezien ik hier niets meer te zoeken had'."