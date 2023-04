Twee hersenbloedingen na amper drie dagen in de kinderopvang: ouders van "shaken baby" Arnaud doen voor het eerst hun verhaal in "Pano" 

De “situatie” waar Jeroen het over heeft, ontstaat in mei 2020. Hun zoon Arnaud is dan zes maanden oud. “Elke ouder vindt zijn kind natuurlijk het mooiste, en dat was bij ons ook absoluut het geval”, vertelt Jeroen over die periode. “Hij was perfect: hij at heel goed, was rustig en sliep goed. Een kalme baby én een mooie baby”, klinkt Céline vol trots.