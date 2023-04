AZ Turnhout start met gespecialiseerd team om Parkinsonpatiënten beter te begeleiden

Daarnaast geeft het team vooral adviezen. “Het team heeft voornamelijk een adviserende rol. Verpleegkundigen of zorgkundigen die op een bepaalde afdeling werken, hebben noties van Parkinson, maar zijn geen expert. We gaan hen dan ondersteunen en handvaten aanrijken zodat ze de patiënt op hun afdeling zo goed mogelijk kunnen omkaderen”, zegt Schorrewegen. “Stel iemand heeft een gebroken been en ligt op de afdeling orthopedie. Door de pijn en operatie is de Parkinson ontregeld en heeft de persoon veel meer last van beven en stijfheid en kan hij niet met krukken lopen bijvoorbeeld. Een therapeut komt dan langs en bekijkt op welke manier de revalidatie het beste kan verlopen.”