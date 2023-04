Basketbalclubs in Nijlen, Berlaar en Lier richten samen vrouwenbasketbalclub op: "Elk meisje op eigen niveau laten trainen"

Er komt wel geen nieuwe sporthal of locatie voor de nieuwe club. "Ze trainen nog steeds in de drie gemeenten. Er zijn niet veel sporthallen in de regio die vrij staan. Als er bijvoorbeeld een groep is waarvan 80 procent van de meisjes uit Berlaar komt, gaan we er wel voor proberen te zorgen dat ze minstens één training in Berlaar kunnen doen", aldus Nuyts.