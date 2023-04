Beer die jogger doodde, wordt afgemaakt en Italiaanse regering wil "groot aantal" andere beren verhuizen

Vorige week sloeg uiteindelijk het noodlot toe en werd Andrea Papi (26) gedood door een beer. Hij was niet teruggekomen van een loopje in de bossen. Een dag later werd het lichaam van de jogger met zware verwondingen teruggevonden in het bos in de buurt van het dorpje Caldes.

Volgens de autopsie werd hij gedood door een beer. Wat heel wat ophef veroorzaakte in de buurt, waar ze letterlijk om het vel van de beer in kwestie vroegen. Die buurtbewoners krijgen hun zin, want de verantwoordelijke beer is intussen geïdentificeerd door DNA-stalen en zal worden afgemaakt.

Boswachters gaan nu na welke andere beren eventueel een risico vormen voor mensen, om die eventueel ook te doden. Een omstreden beslissing, want de Europese bruine beer is wel degelijk beschermd.