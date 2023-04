Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella, verdachte in Europese corruptiezaak, mag gevangenis verlaten met enkelband

Tarabella was een van de verdachten, onder meer omdat de vermoedelijke spilfiguur in de zaak - het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri - eerder verklaard zou hebben dat hij duizenden euro's had gegeven aan de Waalse socialist. Die laatste heeft dat altijd ontkend. Maar ook vóór die verklaringen van Panzeri was Tarabella de speurders al opgevallen, zo bleek eerder al uit een reconstructie van de krant Le Soir.