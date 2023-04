Treinen rijden opnieuw tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord na rookontwikkeling in tunnel, maar hinder zal even duren

Vanochtend was er sprake van lichte rookontwikkeling in tunnelkoker 3 (sporen 5 en 6) tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord. De brandweer ging meteen op zoek naar de oorzaak.



Het treinverkeer werd rond 7 uur - tijdens de ochtendspits - uit veiligheid opgehouden in de naburige stations. Enkele piekuurtreinen werden afgeschaft.



Infrabel meldt nu dat alle treinen opnieuw rijden, maar het zal even duren voor het verkeer genormaliseerd is. Momenteel lopen sommige vertragingen op tot een uur.