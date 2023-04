Brugge dreigt met 350 euro boete voor huurwoningen die niet veilig of gezond zijn

In januari vorig jaar voerde de stad Brugge het conformiteitsattest in. Dat is een attest dat je moet aanvragen voor huurwoningen ouder dan 20 jaar. Als je het attest, na een controle, krijgt kan je aantonen dat je huurwoning voldoet aan een aantal basisvoorwaarden rond veiligheid en gezondheid.

Zo'n 2.000 verhuurders hebben het attest al aangevraagd en gekregen. Maar dat is lang niet iedereen. En tot nu toe kon de stad weinig doen aan mensen die niet in orde waren. "Er zijn een paar verhuurders die hardnekkig blijven weigeren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V), "omdat ze zich het papierwerk ontzien, of omdat ze weten dat ze een aantal werken moeten doen om in orde te zijn en die kosten liever niet maken. Het is niet de bedoeling om iedereen nu meteen te beboeten, pas als iemand herhaaldelijk verwittigd is en blijft weigeren, zullen we tot actie overgaan. Maar dankzij die GAS-boete hebben we nu toch een stok achter de deur. De boete bedraagt 350 euro en kan jaarlijks worden opgelegd.