Buggenhout wil toeristen langer houden door een camperparking in Buggenhoutbos

Het gemeentebestuur van Buggenhout ziet wel mogelijkheden in dat idee en zal Natuur en Bos, die de grond beheert, vragen of campers er binnenkort ook welkom zijn. "Op die manier kunnen we het toeristische potentieel van ons bos nog meer aanwenden", klinkt het bij schepen Pierre Claeys (CD&V).

"Ons bos is nu al druk bezocht", gaat de schepen voort. "Maar door ook campers toe te laten, hopen we dat mensen wat langer blijven in onze gemeente. Dat zou onze horecazaken hier enorm ten goede komen."