Buitenkant van campus Odisee Hogeschool in Aalst is vernieuwd en moet toeristische trekpleister worden

De buitenkant van de campus van de Odisee Hogeschool in Aalst is helemaal opgeknapt. Het opvallende kunstwerk aan de voor- en achterkant van het gebouw is uitgebreid naar de zijkanten van het gebouw. "En om dat in de kijker te zetten, promoten we toeristen om het te bekijken als ze in Aalst zijn", klinkt het bij de stad.