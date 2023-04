Grootschalige militaire oefeningen van China rond Taiwan zijn afgelopen, maar de spanning blijft

Toch blijft het moeilijk om voorspellingen te doen over hoe de situatie in Taiwan verder zal evolueren, zegt Vervaeke. "Enerzijds heeft de Chinese president Xi Jinping duidelijk gezegd dat het zijn wens is dat Taiwan op lange termijn "herenigd" wordt met het Chinese vasteland. Maar de Amerikanen schatten in dat als Xi dat zelf wil verwezenlijken, het misschien eerder al op kortere termijn kan gebeuren. De Russische invasie in Oekraïne leert Xi daarbij ook belangrijke lessen, misschien vooral over hoe hij het best niet aanpakt."