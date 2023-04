Coca-Cola stopt met frisdrankautomaten in alle Belgische scholen

Nu is de beslissing dus genomen om helemaal te stoppen in secundaire scholen. "We vinden het belangrijk om het maatschappelijk debat op de voet te volgen en ook aan zelfregulering te doen", zegt Lefevre daarover. "Om verder in te spelen op de verwachtingen van de maatschappij, verwijderen we dus de automaten op de middelbare scholen."

De maatregel geldt voor alle duidelijkheid enkel in middelbare scholen. "In hogescholen en universiteiten verandert er momenteel niets", klinkt het nog. Het gaat overigens ook alleen om de automaten die de frisdrankgigant zelf in eigen beheer heeft. Ook andere bedrijven die frisdrankautomaten aanbieden in scholen kunnen na het einde van dit jaar producten van Coca-Cola blijven aanbieden.