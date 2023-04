Turnhoutse politie ontdekt man verstopt in kofferbak en cocaïne achter de autoradio

De politie van Turnhout heeft 6 mannen geklist die in een auto drugs vervoerden. Het voertuig viel op door de bruuske en onverantwoorde rijbewegingen. Toen de agenten de auto staande hielden, zaten er 5 mensen op de autozetels en een zesde in de kofferbak. Samen hadden ze zo'n 3.000 eruo cash op zak. De drugshond van de politie ontdekte nog meer "verrassingen" op ongewone plaatsen. Achter de autoradio zaten 30 zakjes cocaïne verstopt in een verborgen ruimte.

De chauffeur, een 18-jarige jongeman uit Poppel, is aangehouden door de onderzoeksrechter. In zijn betrekkelijk korte carrière als autobestuurder kreeg hij eerder al een tijdelijk rijverbod voor onverantwoord rijgedrag in hartje Turnhout. Zijn auto is in beslag genomen. Hij bleek ook te rijden onder invloed.