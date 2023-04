Ambtenaren én agenten vrezen voor hun veiligheid, als ze voortaan samen uitgewezen asielzoekers zouden moeten escorteren

Toch staan ook de ambtenaren zelf niet te springen voor deze bijkomende taken. Lut Jacobs, federaal voorzitter van ACV voor de FOD binnenlandse zaken, wijst op de veiligheidsrisico's. "Incidenten met agressie zijn altijd mogelijk, dat zien we de laatste tijd ook steeds vaker in de gesloten centra", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.