Beelden opgedoken van zwaar mishandelde kalfjes in Merksplas en Tielt-Winge

Het Olense kalverenbedrijf Vanlommel dat de stal in Tielt-Winge uitbaat, reageert bij Radio 2 geschokt op de beelden. "Dit kan voor ons uiteraard niet door de beugel. We nemen meteen maatregelen", zegt commercieel directeur Johan Heylen. "Vanaf morgen zal er een externe expert dierenwelzijn aanwezig zijn in de stal. Die zal observeren, controleren en sessies dierenwelzijn voorzien voor alle medewerkers."

Vanlommel nuanceert dat op de beelden vooral externe veetransporteurs te zien zijn, en slechts één eigen personeelslid. "Maar dat praat het niet goed. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Alle stokken worden vanaf nu verboden in onze stal. Wie ze verder nog gebruikt, krijgt een sanctie. En met dat ene personeelslid starten we een begeleidingstraject zodat dit niet meer kan gebeuren", aldus Heylen.

"Niemand houdt meer van kalveren dan wij. Onze familie zit al dertig jaar in het vak", reageert Erik Van der Walle van de Kempense Exportstal bij Radio 2. "Ik betreur wat ik op de beelden zie maar dat is echt niet representatief. De actievoerders hebben hier wekenlang illegaal gefilmd om er een paar fragmenten van over te houden. Ik zie vooral actie en reactie, en soms is die te overdreven richting de kalfjes. Dat geef ik toe. We gaan onze protocollen nog meer aanscherpen want dierenwelzijn staat bij ons voorop."