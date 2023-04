Drankverslaafden raken niet meer aan Antabuse, het medicijn dat hen helpt om niet naar alcohol te grijpen

Frieda Matthys, professor Psychiatrie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en gespecialiseerd in verslavingen, is niet te spreken over dat besluit. "Door Antabuse in te nemen, weten alcoholverslaafden: 'Vandaag kan ik niet drinken.' Het neemt de voortdurende discussie met zichzelf weg. Het medicijn zorgt voor rust en betekent voor sommigen het verschil tussen functioneren of herval. Voor hen is dit een ramp."