"Extreme" PFAS-waarde gemeten aan brandweerkazerne in Sint-Lambrechts-Woluwe

Wie in de buurt woont van de Hippokrateslaan in Sint-Lambrechts-Woluwe is beter voorzichtig met wat hij of zij eet dat uit de moestuin komt. Dat zegt PFAS-expert Thomas Goorden na de ontdekking van de schadelijke chemicaliën in de grond. Op de andere plekken waar de chemische stof werd teruggevonden, zoals Molenbeek, ziet Leefmilieu Brussel voorlopig geen gevaar voor de volksgezondheid.