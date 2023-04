Foute brandstof bij Q8 in Betekom blijkt water

Vorige week klaagden klanten van benzinestation in Betekom dat hun wagen even verder stilviel, na het tanken. Een garagist die een auto had onderzocht sprak over water in plaats van benzine Euro 95. En dat blijkt nu te kloppen. Q8 onderzocht stalen bij enkele klanten en bevestigt dat het om water gaat. Bij een paar mensen wast extra water in hun tank terechtgekomen. Volgens Q8 kunnen de getroffen klanten rekenen op een vergoeding. Het brandstofbedrijf excuseert zich ook bij iedereen die betrokken was. De Euro 95 pomp in Betekom blijft nog even dicht. De komende dagen zal er na een herstelling opnieuw alleen de juiste benzine uitkomen.