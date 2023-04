Frankrijk wil Seine zuiveren voor Olympische Spelen in 2024 (maar dat is niet goedkoop)

Goed nieuws voor zij die een duikje willen nemen in de Seine, want over iets meer dan een jaar is zwemmen er opnieuw toegelaten (of dat is toch het plan). Sinds 1923 geldt er een zwemverbod in de Franse rivier, maar daar wil Frankrijk binnenkort verandering in brengen. De Franse overheid hoopt om tegen 2024 het water van één van de belangrijkste waterlopen van het land te zuiveren.